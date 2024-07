Giacomo Bozzoli allarme dal carcere dopo la prima notte in cella | Situazione seria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024), l’imprenditore di 39 anni catturatouna decina di giorni di latitanza, ha trascorso la suaina Canton Mombello, Cantù. Arrestato ieri nella sua villa sul Lago di Garda,è apparso visibilmente sconvolto e preoccupato, tanto che le autorità temono che possa compiere atti autolesionistici. Al momento dell’arresto,era nascosto nel cassettone del letto matrimoniale, in lacrime. “Vi prego, fatemi vedere mio figlio”, avrebbe supplicato ai carabinieri che lo stavano ammanettando. >> Nubifragio devastante: danni, strade bloccate. Una quantità di acqua mai vista e vento che spazza via tutto, laData la sua condizione psicologica, è stato deciso di non collocarlo nello spazio riservato ai nuovi arrivi, ma di metterlo in unasingola con sorveglianza continua.