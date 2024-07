Fedagripesca | L’attacco della cocciniglia tartaruga ai pini di Tirrenia può arrivare in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pisa, 12 luglio 2024. “aidomestici die di Marina di Pisa è ormai disseminato lungo tutto il litorale: decine di migliaia di esemplari sono a rischio ed i trattamenti endoterapici potrebbero non bastare più. Per evitare che l’insetto arrivi fino a Pisa e alla, passando per San Rossore, è necessario introdurre quanto prima il suo parassitoide”. E' l’allarme e insieme l’appello lanciato dal presidente diToscana, Fabrizio Tistarelli. La situazione appare gravissima. “In primis - osserva Tistarelli - perché questa zona rischia di perdere l’intero patrimoniocolo che la caratterizza, oltre alla produzione stessa dei pinoli. Il danno che questa specie aliena sta provocando all’intero ecosistema, inoltre, è gigantesco”.