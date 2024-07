Estate chi soffre di ipertensione faccia attenzione alla montagna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Con l’arrivo dell’, salgono i rischi legati a chidi, specie per chi ama le vacanze in altaL’porta con sé non solo il calore e la voglia di avventura ma anche una serie di rischi per la salute che non vanno sottovalutati, soprattutto quando si decide di trascorrere del tempo in alta. Tra questi, l’arteriosa rappresenta un fattore critico da monitorare attentamente.alta-Ansa- Notizie.comRecenti studi condotti dall’Istituto Auxologico Italiano e dall’Università di Milano-Bicocca hanno messo in evidenza come la pressione arteriosa tenda ad aumentare significativamente con l’esposizione a quote elevate, già a partire dagli 1.800-2.000 metri. Questo fenomeno interessa tanto le persone sane quanto coloro che sono già affetti daarteriosa, rendendo necessaria una maggioredurante le escursioni estive.