Cuneo il B&B che non vuole clienti gay | Non vogliamo che la struttura finisca nei loro siti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un bed & breakfast in provincia diha respinto duein quanto omosessuali. Lo hanno raccontato le stesse presunte vittime della discriminazione al sito Gay.it. Uno dei due ragazzi aveva chiesto di soggiornare in una delle stanze dellainsieme al suo compagno. La proprietaria avrebbe negato la prenotazione perché non voleva problemi con gli altri ospiti: «Questa è unache ha più di dieci anni, io tra tre anni vado in pensione e non voglio avere problemi. Nonfinire con avere quella clientela», avrebbe affermato. E ancora: «Gli omosessuali preferiamo non vengano perché nonrischiare che la nostranei circuiti dei. È più una questione di marketing. Ci siamo creati una certa clientela etutelarla», ha spiegato a Repubblica.