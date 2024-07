Cosa rivelano sull’America le proteste alla Columbia University contro la guerra nella Striscia di Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Più di 2.000 studenti arrestati e una rielezione sempre più in bilico. È il bilancio delleche hanno travolto gli atenei degli Stati Uniti, dove gli studenti sono emersi come gli oppositori più tenaci della devastante offensiva israeliana sulladi. «L’ordine deve prevalere». Questo il messaggio di Joe Biden dopo l’intervento delle forze dell’ordine in decine di campus in tutto il Paese. Il leader democratico, che a novembre affronterà il suo predecessore Donald Trump, ha assicurato che la libertà di espressione «deve essere rispettata». Ma questo vale solo per le «pacifiche» mentre le azioni degli ultimi mesi sono state «violente» e in quanto tali non protette dlegge. «Il dissenso è essenziale per la democrazia, ma il dissenso non deve mai portare al disordine onegazione dei diritti di altri studenti che devono terminare il semestre e la loro istruzione», ha proseguito Biden, che ha parlato a poche ore dall’arresto di centinaia di studenti.