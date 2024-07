Consegna dei diplomi emozione e applausi in Comune a Imola per 90 giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 –e un po’ di, in Municipio, per la cerimonia dida parte della sede locale del Centro di formazione professionale Ciofs/Fp delle qualifiche e deiagli allievi che hanno terminato il proprio percorso di studi a giugno. La cerimonia, lunedì sera nell’inedito e prestigioso scenario della sala del Consiglio comunale, ha coinvolto una novantina di giovani: 65 hanno conseguito la qualifica di operatore dell’acconciatura; dei trattamenti estetici; alle vendite; di impianti elettrici; in 22 hanno invece ritirato il diploma di quarto anno per tecnico nella gestione di sistemi tecnologici intelligenti e per estetista. Are ie portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Marco Panieri, insieme al vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, affiancati dalla direttrice della sede imolese del Ciofs/Fp, Gianna Gambetti.