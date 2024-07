Circumvesuviana | linea sospesa rafforzato servizio sostitutivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSospensione delsullaNapoli-Baiano: incrementato il. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che ha dato seguito alle interlocuzioni avute con il Comune di Casalnuovo, accogliendo i suggerimenti giunti dalle associazioni del territorio. A partire da martedì 16 luglio sono istituite due nuove linee: la circolare Pomigliano-Casalnuovo-Pomigliano con 14 corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi; laCasalnuovo-Napoli via autostrada, con otto coppie di corse giornaliere dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Sempre Eav fa sapere che è stato modificato il percorso delNola-Roccarainola, aggiungendo la fermata a Camposano in via Siciliano, nello spazio antistante la stazione ferroviaria.