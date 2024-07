Chiesa reggiana in lutto | morto don Gino Bolognesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fabbrico (Reggio Emilia), 12 luglio 2024 -nellareggiano guastallese per la scomparsa di don, vinto da malattia a 71 anni di età. Era originario di Fabbrico e da qualche anno era parroco proprio a Fabbrico, oltre che a Campagnola e Cognento. Era stato anche missionario in Madagascar, tra il 1995 e il 2006, oltre che vicerettore al seminario diocesano. Il decesso nelle prime di oggi in abitazione, accudito dai familiari. Dalla fine degli anni Settanta aveva operato anche al duomo di Guastalla e poi a Campagnola. Era stato pure parroco a Reggiolo nel periodo dell’emergenza terremoto, nel 2012. Con i suoi compaesani aveva affrontato le difficoltà di quel lungo periodo, con le chiese danneggiate e con le funzioni religiose ospitate in una tensostruttura nel cortile dell’oratorio.