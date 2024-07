‘Arricchirsi via web – Fate attenzione agli influencer che promettono guadagni facili le formule magiche non esistono avverte il Codici

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’associazionesi schiera al fianco dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’istruttoria promossa nei confronti di sei. Sotto accusa le pubblicazioni su social e siti internet di foto e video in cui promuoverebbero strategie per ottenerefacili e sicuri. Materiale, sottolinea l’Antitrust, che sarebbe privo dell’indicazione della sua natura pubblicitaria, oltre che di elementi relativi ai costi dei servizi offerti ed ai rischi connessiinvestimenti suggeriti.chefacili’,: “Il consumatore deve essere messo nelle condizioni di scegliere in maniera consapevole il tipo di investimento da effettuare” “In settori come quello finanziario – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– la chiarezza e la trasparenza sono fondamentali.