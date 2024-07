Un’escursione nel bosco con 21 sconosciuti nudi | Quanto è liberatoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)nelcon 21: “”. Megan Ulu-Lani Boyanton, una giornalista del Denver Post, ha raccontato in un lungo reportage sul suo giornale di aver provato una nuova tipologia di “desiderio” nell’occupazione del proprio tempo libero. Dopo il parapendio in Perù, il cliff jumping a Kauai, eccola all’Iron Aspen Ranch, nella contea di Boulder nel nord del Colorado. 30 splendidi acri didove vige latà. Perlomeno è obbligatoria quella maschile, mentre quella femminile è consigliata anche se, appunto, facoltativa. La Boyanton si è quindi unita al Rocky Mountain Naturist Club (naturista è il termine utilizzato per indicare unsta senza esplicite intenzioni sessuali) perdomenicale a fine giugno.