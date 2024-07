Udinese fatta per Iker Bravo | ora l’assalto a un protagonista di una finale europea

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo undi stagione thriller, nel quale è arrivata comunque la certezza di giocare ancora la Serie A, l’riparte da un nuovo allenatore, Kosta Runjaic, e da un calciomercato che dovrà essere necessariamente orientato al rinforzo. Il primo arriva direttamente dai campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Èper l’attaccante classe 2005. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche e la firma del contratto del giovane calciatore cresciuto nella cantera del Barcellona. Il Real Madrid, club nel quale ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito, non attiverà la clausola da 10 milioni di euro per tesserarlo.su Duncan: la situazione Perso Roberto Pereyra, trasferitosi all’AEK Atene, l’ha bisogno di infoltire la propria mediana con calciatori di esperienza e di una certa caratura.