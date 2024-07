Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 13 al 19 luglio 2024 | il dilemma di Alexandra

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Leitaliane di– dal 13 al 19– preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su, determinata a impedire che Markus venga condannato ad una pena detentiva., trame puntate dal 13 al 19apparirà determinata a impedire che Markus venga condannato a una pena detentiva, nelle prossime puntate. La decisione e l’impegno della donna finiranno inevitabilmente per far infuriare Christoph.