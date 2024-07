Superman | supereroi e supercattivi si scontrano nelle ultime foto dal set rivelato anche il logo ufficiale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024)e altrisidal set del nuovo reboot. Il regista James Gunn diffonde ildell'Uomo d'acciaio. David Corenswet, la star di, è arrivato al Progressive Field di Cleveland per girare una grande scena d'azione e non è venuto da solo. Il rebootdi James Gunn è giunto alla seconda settimana di riprese a Cleveland, in Ohio, e questesul set suggeriscono che una grande resa dei conti tra superpoteri potrebbe essere imminente. Inoltre, il regista Gunn ha diffuso su Instagram ildel nuovo Uomo d'acciaio.è interpretatoda Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Edi Gathegi in quello di Mr.