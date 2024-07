Stop al polo logistico | Alto impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)definitivo aldi Lonato. Con la delibera 84 del 2 luglio, la Giunta comunale guidata da Roberto Tardani ha espresso in via definitiva il diniego all’approvazione del Piano Attuativo per la realizzazione del fabbricato d’uso, presentato il 28 aprile 2022 al Comune di Lonato del Garda da parte della Società Develog 6 Srl. Il progetto prevedeva la realizzazione di undi 93mila mq e quindi al consumo di suolo in un’area verde non distante dal sito di interesse comunitario di Valle in comune di Castiglione delle Stiviere. L’approdo al diniego da parte del Comune era atteso, visto che nei mesi scorsi hanno dato parere negativo sia la Regione che la Provincia in relazione, rispettivamente, alla proposta di modifica puntuale del reticolo idrico minore (Rim) e alla valutazione di incidenza del progetto proposto.