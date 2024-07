Sciacca Cosa Nostra gestiva tutti gli appalti pubblici | la Finanza arresta 7 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dalle indagini emerge un quadro desolante: un controllo assoluto del territorio della “famiglia” locale di. E’ stato un blitz della Guardia dia mettere in luce il controllo che la mafia riusciva a esercitare ini lavori, in provincia di Agrigento. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e della compagnia dihanno eseguito due ordinanze cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda, nei confronti di 7 presunti esponenti della famiglia mafiosa di(5 in carcere e 2 ai domiciliari). Gliti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, corruzione e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare, scambio elettorale politico-mafioso e traffico illecito di rifiuti.