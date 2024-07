Rissa shock a fine partita giocatori e tifosi coinvolti | cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Momenti di paura al termine della. Unatraha fatto il giro del web. Eccoè realmente. La Colombia raggiunge l’Argentina in finale di Coppa America, ma la sfida tra i Cafeteros e l’Uruguay resterà nella storia per quantosubito dopo il triplice fischio. Un vero e proprio far west tra idella Celeste e iavversari. La polizia, come si nota neidiventati virali in davvero poco tempo, ha fatto molta fatica a riportare la calma. La situazione dopo molto è ritornata alla normalità, ma ora sono in corso tutte le verifiche del caso e presto saranno presi dei provvedimenti. Momenti di tensione in Colombia-Uruguay – cityrumors.it – foto LapresseLe motivazioni di questasono state spiegate nel postdagli stessidell’Uruguay.