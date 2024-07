Rete di spaccio scoperta sui social | così i pusher trafficavano droga alla stazione di Lavinio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Anzio e Nettuno, 11 luglio 2024- All’alba del giorno 10 luglio, pattuglie in abiti civili coadiuvate da personale in uniforme, tutti appartenenti al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, unitamente ad un’unità cinofila e con l’ausilio del personale della Questura di Roma – Commissariato di “Anzio – Nettuno”, competente per territorio, hanno eseguito nr. 5 misure cautelari restrittive traendo in arresto 5 persone e numerose perquisizioni. Durante l’attività delegata veniva tratto in arresto un altro cittadino extracomunitario chevista degli agenti tentava di disfarsi di un involucro di colore bianco contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso loro di grammi 7. Nei primi mesi del 2023 personale della Squadra di P.