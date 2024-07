Quell' Italia antisemita Quadruplicati i reati di odio | report agghiacciante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da ottobre a giugno registrati 406 casi di antisemitismo, di cui 57 riferiti a crimini d'e 200 a istigazione all'razziale. Per dirla in breve, gli eventi sono addiritturao meglio sono aumentati del 400%. A denunciarlo il generale Pasquale Angelosanto, coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. «Vediamo - dichiara - in commissione Segre - una riesplosone del fenomeno, da mettere in relazione con i grandi eventi del mondo che hanno risvegliato un ingiustificato negazionismo. E qui c'è un pregiudizio latente che si ripropone, facendo leva sulla mancanza di conoscenza di parte del mondo». Il fenomeno, secondo l'esperto, infatti, si presenta sotto nuove forme. La sottostima delle segnalazioni, undering, ad esempio, costituisce un problema da risolvere.