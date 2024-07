Ordine d’arrivo Tour de France 2024 dodicesima tappa | Girmay fa tris Roglic cade e perde più di due minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Biniam(Intermarché – Wanty) vince la volata sul traguardo di Villeneuve-sur-Lot, dopo unadeldesegnata da due cadute. Per l’eritreo il sogno continua con il terzo successo in quest’edizione, per lui magica, della Grande Boucle. Uno sprint portentoso quello della maglia verde, che risale al centro della strada e brucia tutti i suoi rivali. Seconda posizione per un ritrovato Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike), mentre completa il podio di giornata ilse Arnaud Demare (Arkéa – B&B Hotels). Scenario tattico diverso rispetto alle altre frazioni dedicate ai velocisti, con una partenza subito forte e non la solita chiacchierata di gruppo. La tensione si alza ancora di più dopo trenta chilometri, quando una caduta a centro gruppo vede coinvolto anche Tadej Pogacar.