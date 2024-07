Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su pista | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

Ilconledelsualledi. Una settimana ad altissima velocità e adrenalina al Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome, già sede dei Mondiali nel 2015 e 2022. Sprint, inseguimento, Omnium, Keirin, Madison: ce ne sarà per tutti i gusti da lunedì 5 agosto a domenica 11, ultima giornata di questa edizione dei Giochi.IN TV – Sarà possibile seguire la manifestazione a cinque cerchi sui canali Rai, Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Discovery+ metterà a disposizione degli abbonati un totale di dieci canali, otto in più che andranno ad aggiungersi ai due di Eurosport.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLEILCOMPLETO DELSU(In grassetto leche assegnano le medaglie) LUNEDÌ 5 AGOSTO Ore 17:00 – Sprint a squadre femminile qualificazioni Ore 17:27 – Inseguimento a squadre maschile qualificazioni Ore 18:55 – Sprint a squadre femminile primo turno Ore 19:09 – Sprint a squadre maschile qualificazioni Ore 19:46 – Sprint a squadre femminile finale 7°/8° posto Ore 19:49 – Sprint a squadre femminile finale 5°/6° postoOre 19:53 – Sprint a squadre femminile FINALE BRONZOOre 19:58 – Sprint a squadre femminile FINALE ORO MARTEDÌ 6 AGOSTO Ore 17:30 – Inseguimento a squadre femminile qualificazioni Ore 18:59 – Sprint a squadre maschile primo turno Ore 19:14 – Inseguimento a squadre maschile primo turno Ore 19:55 – Sprint a squadre maschile finale 7°/8°posto Ore 19:58 – Sprint a squadre maschile finale 5°/6°postoOre 20:02 – Sprint a squadre maschile FINALE BRONZO Ore 20:07 – Sprint a squadre maschile FINALE ORO MERCOLEDÌ 7 AGOSTO Ore 12:45 – Sprint maschile qualificazioni Ore 13:26 – Keirin femminile primo turno Ore 13:52 – Inseguimento a squadre femminile primo turno Ore 14:30 – Sprint maschile trentaduesimi Ore 15:10 – Keirin femminile ripescaggi Ore 15:30 – Sprint maschile ripescaggi trentaduesimi Ore 17:30 – Sprint maschile sedicesimi Ore 18:04 – Inseguimento a squadre maschile finale 7°/8° posto Ore 18:10 – Inseguimento a squadre maschile finale 5°/6° postoOre 18:25 – Inseguimento a squadre maschile FINALE BRONZO Ore 18:33 – Inseguimento a squadre maschile FINALE OROOre 18:42 – Sprint maschile ripescaggi sedicesimiOre 18:57 – Inseguimento a squadre femminile FINALE OROOre 19:38 – Sprint maschile ottavi Ore 20:14 – Sprint maschile ripescaggi ottavi GIOVEDÌ 8 AGOSTO Ore 17:00 – Omnium maschile Scratch Ore 17:18 – Keirin femminile quartiOre 17:38 – Omnium maschile gara a tempo Ore 18:01 – Sprint maschile quarti Ore 18:15 – Keirin femminile semifinali Ore 18:25 –Omnium maschile gara a eliminazione Ore 18:47 – Sprint maschile quartiOre 19:01 – Keirin femminile finale 7°/12° postoOre 19:11 – Keirin femminile FINALE 1°/6° postoOre 19:18 – Sprint maschile quarti deciderOre 19:27 – Omnium maschile corsa a puntiOre 20:04 – Sprint maschile finali 5°/8° posto VENERDÌ 9 AGOSTO Ore 14:00 – Sprint femminile qualificazioni Ore 14:41 – Sprint maschile semifinali race 1 Ore 14:48 – Sprint femminile trentaduesimiOre 15:29 – Sprint maschile semifinali race 2 Ore 15:38 – Sprint femminile ripescaggi trentaduesimi Ore 15:52 – Sprint maschile semifinali deciderOre 18:00 – Sprint maschile FINALE race 1Ore 18:09 – Madison femminile FINALEOre 19:02 – Sprint maschile FINALE race 2Ore 19:10 – Sprint femminile sedicesimiOre 19:38 – Sprint maschile FINALE deciderOre 19:58 – Sprint femminile ripescaggi sedicesimi SABATO 10 AGOSTO Ore 17:00 – Sprint femminile ottaviOre 17:19 – Keirin maschile primo turnoOre 17:50 – Sprint femminile ripescaggi ottaviOre 17:59 – Madison maschile FINALE Ore 19:07 – Sprint femminile quarti race 1Ore 19:21 – Keirin maschile ripescaggi Ore 19:49 – Sprint femminile quarti race 2 Ore 20:14 – Sprint femminile quarti decider DOMENICA 11 AGOSTO Ore 11:00 – Omnium femminile scratchOre 11:22 – Sprint femminile semifinali race 1 Ore 11:29 – Keirin maschile quarti Ore 11:50 – Sprint femminile semifinali race 2 Ore 11:57 – Omnium femminile gara a tempo Ore 12:18 – Sprint femminile finali decider Ore 12:25 – Sprint femminile finale 5°/8° posto Ore 12:29 – Keirin maschile semifinaliOre 12:45 – Sprint femminile FINALE race 1Ore 12:53 – Omnium femminile gara a eliminazioneOre 13:15 – Sprint femminile FINALE race 2Ore 13:23 – Keirin maschile finale 7°/12° postoOre 13:32 – Keirin maschile FINALE 1°/6° posto Ore 13:44 – Sprint femminile FINALE decider Ore 13:56 – Omnium femminile gara a punti