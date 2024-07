Napoli la cittadinanza accerchia un uomo che picchia e minaccia la moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le violenze ai danni delle donne ormai si consumano anche alla luce del giorno e sotto gli occhi dei cittadini. La gente del Rione Sanità, popoloso quartiere di, però non ha girato lo sguardo dall’altra parte quando un 28enne originario dello Sri Lanka ha iniziato are lasotto gli occhi esterrefatti dei passanti, anzi, lo hato agevolando l’intervento della polizia. Botte e minacce alla: arrestato I fatti si sono svolti ieri mattina alla Sanità, dove è stato richiesto l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di, dopo la segnalazione della Centrale Operativa. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto che l’era statoto dai cittadini intervenuti a difesa della donna e sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà, trovandolo anche in possesso di un coltello di 24 centimetri.