Movida a Pesaro scatta lo stop preventivo La Municipale cancella due feste | Quei locali non sono in regola

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Tornano le polemiche sullaestiva, con alcunete in seguito a dei controlli della Polizianeisul lungomare di Baia Flaminia. Nei giorni scorsi, infatti, in seguito ad alcune segnalazioni, gli agenti della Polizia localepassati negli esercizi interessati. A spiegare nel dettaglio che cosa è accaduto è Francesca Muzzini, comandante della Polizia: “Si tratta di due, madue situazioni differenti – spiega –. In un caso, abbiamo ricevuto una segnalazione su un locale che pubblicizzava una festa, ma sappiamo che questo esercizio non ha la valutazione di impatto acustico per diffondere musica all’esterno. Nell’altro caso invece, abbiamo visto che un locale sempre in Baia Flaminia aveva delle grandi casse acustiche installate, ma sappiamo che non le può tenere.