Moda | bikini compie 78 anni storia e origini di un’icona

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il, simbolo indiscusso dell’estate e dell’abbigliamento da spiaggia, celebra i suoi 78. Ilnon è solo un indumento tra i più amati e diffusi a livello globale, ma racchiude in sé unaricca di significati, evoluzioni e rivoluzioni che hanno segnato la. Il78-Ansa- Notizie.comLa nascita delè attribuita agli stilisti francesi Louis Reard e Jacob Heim che decisero di battezzare questo audace costume da bagno con il nome degli ordigni nucleari testati sull’atollo dinel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale. La scelta di una spogliarellista per presentarlo al mondo fu dettata dalla riluttanza delle modelle dell’epoca a indossare un capo così provocante. Da quel momento in poi, ilha iniziato il suo viaggio verso la consacrazione come icona di stile.