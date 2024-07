Migliaia di senzatetto caricati sui bus e portati via da Parigi | così Macron sfratta i poveri per le Olimpiadi Erano stati promessi nuovi alloggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Siamoespulsi a causa dei Giochi olimpici. Ti danno un biglietto a caso: se é per Orléans, vai a Orléans”. Una promessa non mantenuta dal governo e denunciata dai diretti interessati. A poche settimane dall’inizio delle, il quartiere diSeine-Saint-Denis si sta preparando ad accogliere – nel rinnovato Villaggio Olimpico – atleti provenienti da tutto il mondo. Perdi persone che arrivano, ce ne sono altre che sono state costrette a trovarsi un altro posto: questo il caso degli immigrati senza fissa dimora che occupano la gran parte delle banlieuene. L’inchiesta condotta dal New York Times, infatti, ha svelato come la Francia stia trasportando in autobus ial di fuori dei confini di. Una tendenza del governo francese che non tiene fede a quanto promesso agli immigrati nei mesi precedenti.