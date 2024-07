Marche da record | 21 atleti voleranno a Parigi per le Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ancona, 11 luglio– In totale 21, pronti a viaggiare fino aper fare sognare e ambire a una medaglia che farebbe godere una regione intera. Gli sportivi olimpici e paralimpici pronti ai prossimi Giochi in Francia sono intanto stati salutati dalle istituzioni locali nella mattinata di giovedì 11 luglio a Palazzo Raffaello di Ancona. Mai così alto era stato il numero di 21 partecipanti marchigiani a una edizione delle. Oltre a loro, ad Ancona, erano presenti i loro tecnici, medici, fisioterapisti, direttori di gara, giornalisti e dirigenti, per una delegazione di più di 30 persone. Ad accoglierli per un omaggio c’erano il governatore Francesco Acquaroli, il presidente del ConiFabio Luna, il presidente del Cip Luca Savoiardi, l’assessore allo sport Chiara Biondi e il direttore dell’Atim Marco Bruschini.