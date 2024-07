La malafede degli studenti sui palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non attribuisco aglila responsabilità delle proteste che hanno bloccato gli atenei italiani, bensì ai docenti che avevano il dovere di insegnare correttamente la storia ai loro allievi, e non l'hanno fatto. Si ascoltano infatti delle autentiche castronerie pronunciate da universitari che dovrebbero avere una preparazione adeguata, mentre non hanno nemmeno le basi per superare un esame di terza media. Come siano riusciti ad arrivare a frequentare un'università è un autentico mistero. Comunque non è accettabile l'enorme ignoranza di questiche negano la storia millenaria di Israele per un semplice pregiudizio politico che fa sposare la causa filopalestinese senza nessuna remora. Negli anni '70 i comunisti francesi aiutarono Khomeini, ospitandolo addirittura a Parigi, e contribuendo a instaurare il suo potere dittatoriale in Iran, con una delle peggiori teocrazie del mondo.