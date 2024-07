Incidente mortale A19 Palermo-Catania perde la vita una donna | ferito il marito e un 25enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un gravestradale è avvenuto lungo l’autostrada A19 “”, causando la morte di una persona. L’si è verificato sulla carreggiata in direzione, al chilometro 147.900, coinvolgendo due veicoli. Leggi anche: Neonata di 4 mesi morta per il caldo: era in barca con i genitori, c’erano 49 gradi Due feriti e una vittima La vittima è Giuseppa Di Marco, unadi 74 anni originaria di. Suo, di 77 anni, è stato trasportato d’urgenza con un elicottero del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’uomo ha riportato un trauma cranico ma era vigile e cosciente all’arrivo dei soccorritori. Nell’è rimastoanche un giovane di 25 anni, che è stato trasin ambulanza all’ospedale di Enna con vari traumi.