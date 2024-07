Il badante laureato l’ospite promosso La Caritas non offre soltanto pacchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Originario del Guatemala dove ha studiato Giurisprudenza e cinque lingue Eddy, 40 anni, non si sarebbe potuto reinventare se non avesse ricevuto per alcuni mesi il pacco della. "Ho fatto il– racconta – ma percorrendo i cortili dell’Università ho avvertito di nuovo il richiamo allo studio e ho deciso di iscrivermi a Scienze politiche. Conseguita la laurea triennale, mi sono trasferito con mia madre e mia sorella in un appartamento in comodato d’uso. Oltre a continuare a studiare, per sostenere le spese ho fatto il rider e ho portato a termine i miei studi grazie alla". In città sono 1.138 le famiglie seguite. Ladiocesana si occupa di 180 nuclei e 547 persone, soprattutto dai 17 ai 64 anni. Il dato emerge dal “Bilancio sociale 2023“ dell’ente diretto da don Franco Tassone.