Evadono le imposte per vent’anni in carcere due imprenditori

(Di giovedì 11 luglio 2024) Omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle, dueine 28 indagati nell’operazione della Guardia di Finanza. Avrebbero evaso leall’incirca per. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Prato su richiesta della procura. Oltre agli arresti dei due, di origine cinese, ritenuti i gestori di fatto di numerose imprese e disponendo si è proceduto al sequestro preventivo di 10 imprese e di 18 unità immobiliari per un valore di circa 5 milioni di euro, di 7 veicoli e di disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 550mila euro. L’indagine ha portato all’emersione di una dilagante evasione fiscale e contributiva perpetrata attraverso il fenomeno delle imprese apri e chiudi, mediante il quale glidi fatto esercitano attività d’impresa in costante evasione d’imposta, avvalendosi di soggetti economici di comodo, che si succedono periodicamente: la necessità di contrastare tale fenomeno criminoso ha dunque reso necessario l’avvio di accertamenti approfonditi, svolti dai militari del gruppo della Guardia di finanza di Prato, finalizzati a disarticolare le filiere di imprese intestate a prestanome, nonché ad individuare le imprese connotate da spiccate criticità in tal senso.