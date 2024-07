E se Angelica Schiatti aspettando che venisse fatta giustizia fosse morta ammazzata?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quella di, vittima di stalking, revenge porn e diffamazione da parte di Morgan, non è solo la storia di, purtroppo. È, semmai, la storia della maggior parte delle donne che denuncia una violenza da parte di un uomo. E l’esito, troppo spesso, è quello di non ottenere maiperché, prima della fine del processo, arriva la morte per mano del proprio carnefice. È successo, succede e continua a succedere. La storia di, tuttavia, ha – se così si può definire – un punto a suo favore, che – nel tempo – è stato pure un enorme svantaggio. Mi spiego meglio: la fama di, cantautrice indie, del suo attuale compagno, Calcutta, e del suo persecutore, Morgan, ha fatto sì che la sua vicenda finisse sulle prime pagine dei giornali.