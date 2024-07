Da uomo di sinistra dico bravo a Nordio Ci scrive l’ex sindaco Uggetti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al direttore - Non appena Mbappé è passato portavoce di Macron ha fatto la fine di Attal. Baci della morte.Maurizio Crippa Al direttore - Stupisce lo stupore per le proteste sinistre contro la nomina dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Nihil novi. Nel 2006 tutti avevamo capito che la stazione Termini di Roma si sarebbe chiamata d’allora in poi stazione “Giovanni Paolo II”. Avevamo capito male, a seguito dell’inevitabile protesta di parte ilWalter Veltroni precisò che la cerimonia del 23 dicembre di quell’anno aveva “il significato di una semplice dedica, materializzata attraverso la posa di due stele”. Sulle stele c’era scritto: “Stazione Termini-Giovanni Paolo II”. E poino che “scripta manent”.Ubaldo Casotto Al direttore - Grazie per aver ribadito con la solita chiarezza e completezza di argomentazioni le differenze fra la Le Pen e la Meloni.