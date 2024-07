Bill Paxton il figlio James eredita il suo ruolo nel prossimo film con Malcolm McDowell

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 luglio 2024) La star di Agents of S.H.I.E.L.D. interpreterà un personaggio che avrebbe dovuto essere assegnato al compianto padre. A più di sette anni dalla prematura scomparsa di, suoè stato ingaggiato per unche in passato doveva essere interpretato dal padre. Ad annunciarlo è statoin un'intervista alla rivista People. La star di Arancia meccanica ha dichiarato che nel suoLast Train to Fortune,reciterà nelche in origine era destinato a. Il progetto risale ai primi anni '90, quandoaveva intenzione di realizzarlo con il regista Lindsay Anderson. Da padre in"Ho confessato di aver sempre amato quella sceneggiatura, è davvero .