AEW | Britt Baker interrompe ancora i festeggiamenti di Mercedes Mone che se la da a gambe

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ieri notte a Dynamite,ha celebrato la sua doppia vittoria titolata (TBS Title e NJPW Strong Women’s Title) con gli Young Bucks che le avevano assicurato che non ci sarebbero state interruzioni garantendo la presenza di agenti di sicurezza a bordo ring, dopo che settimana scorsaaveva interrotto i. Anche stavolta, però, le cose non sono andate proprio per il verso giusto.sulle tracce della CEO Ieri notte a Dynamite,ha provato nuovamente a festeggiare la sua doppia vittoria titolata. La CEO si è definita la “best there was, best there is and best there will ever be” prendendosi i fischi del pubblico canadese e ha precisato che non c’è alcuna possibilità di un match tra lei ead All In.