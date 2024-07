Webuild e Regione Campania | intesa per promuovere l’occupazione Previste 1500 assunzioni in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiprevede di assumere 10mila persone in Italia entro il 2026, di cui 2.500 già nell’anno in corso, per l’80% al Sud. Creato un centro di formazione di base a Caserta e uno per quella specialistica ad Apice (BN) Assumere 1.500 persone nei prossimi tre anni increando nuove competenze tecniche e manageriali nel settore delle grandi infrastrutture, nell’ambito del programma di formazione e occupazione ‘Cantiere Lavoro Italia’ che prevede l’assunzione di 10mila persone in Italia entro il 2026, di cui l’80% nel Sud. È con questa finalità che oggi è stato firmato il Protocollo ditra il presidente della, Vincenzo De Luca, e l’amministratore delegato di, Pietro Salini. L’accordo segue i due protocolli già firmati dacon la stessa finalità conSicilia eCalabria a novembre 2023.