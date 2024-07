Warner rompe con Morgan per le accuse di stalking e diffamazione | Contratto interrotto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arriva anche la mossa diMusic Italy nel caso, denunciato pernel 2020 dalla ex Angelica Schiatti. Un’accusa diventata di pubblico dominio solo nelle ultime ore e che langue in sede processuale perché i giudici vorrebbero che le parti trovassero un accordo ma la vittima vuole andare fino in fondo. Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano ha raccontato la vicenda ed è poi arrivata anche la decisione del cantante Calcutta, attuale compagno di Schiatti, di prendere le distanze daMusic Italia perché, questa la sua accusa, «ha deciso di offrire una questo persecutore (, ndr), nonostante fosse a conoscenza dei fatti». Chiamata in causa, anche l’etichetta discografica quindi è intervenuta sul caso con una breve nota in cui annuncia la sua decisione: «Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interre il rapporto contrattuale in corso con l’artistalasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi».