Vuelle per la serie A2 spunta il terzo visto Utilizzabile solo dal girone di ritorno in poi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il prossimo 17 luglio il consiglio federale sarà chiamato a ratificare le squadre ammesse al prossimo campionato diA2. E, nel farlo, renderà operative le date e i regolamenti della nuova stagione, che sono comunque già presenti nelle Doa (disposizioni organizzative annuali), pubblicate sul sito della Fip. Così, salta all’occhio che ci sarà una disposizione dei club, che potrà però essere utilizzatoa partire dalla prima giornata di. Gli stranieri in campo rimarranno sempre e comunque due, ma c’è un àncora di salvezza in caso di infortunio di uno dei due, cosa che nella stagione passata è costata cara a Forlì. Una regola nuova, che lo scorso anno non c’era, e che aveva spinto molte società ad ingaggiare almeno un comunitario anzichè due americani, in modo da tenersi undi riserva per la stagione.