TS – Koopmeiners-Juve arriva l’aiuto? Intanto c’è chi bussa per Chiesa…

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 17:44:50 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: In che modo Rugani può aiutare lantus a raggiungere? Beh, prima di tutto parlare del difensore toscano può dare una mano a tenere aperto il canale tra i due club: i nerazzurri, che hanno venduto Okoli al Leicester per 15 milioni e che hanno Scalvini infortunato, anche in difesa dovranno allargare la rosa per affrontare la Champions e Rugani è un’idea, considerando che il centrale può lasciare Torino nonostante il fresco rinnovo di contratto fino al 2026. Tutto fa brodo, quando la missione da portare a termine è prendere l’obiettivo numero uno del mercato. Finora il dt bianconero Giuntoli è andato come un treno: con il mercato aperto ufficialmente da 10 giorni, lantus ha già confezionato tre colpi tra i titolari con Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram Jr e nei mesi precedenti si era già assicurata un talento cristallino come Adzic.