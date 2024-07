Padovan avverte | Inter non sarà una dittatura! Juventus? Un acquisto sposta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’è campione in carica e questo fa sì che abbia gli occhi di tutti addosso in vista della nuova Serie A.trova tre avversarie agguerrite, di cui una a sorpresa: le sue parole, anche sulla, da Radio Radio – Lo Sport. LE RIVALI – Il giornalista Giancarloanalizza chi può lottare con l’per vincere la nuova Serie A. Due nomi sono quelli di Atalanta e Napoli: «Gianluigi Buffon dice che con Antonio Conte se va male arrivi secondo. Il Napoli arriverà secondo o terzo per me, se non arriva primo. Non credo cheun monologo, unacome invece lo è stata per buona parte della scorsa stagione. Ma avete visto l’anno scorso, fino alla fine di gennaio, che laera lì. E non era questa: ha fatto un girone d’andata assolutamente stratosferisco, per la forza che non aveva e il centrocampo che non aveva».