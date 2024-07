Omicidio anziana ergastolo alla figlia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 21.30 Dall'assoluzione in I grado,a Macerata, per l'accusa di, all'in Corte d'assise d'appello ad Ancona. Ribaltato il verdetto per il delitto di Rosina Carsetti, 78 anni, strangolata nella casa di famiglia a Montecassiano (Macerata)vigilia di Natale 2020. I giudici hanno inflitto l', Arianna Orazi, 52enne pervolontario premeditato e maltrattamenti.La condanna del nipote della vittima, 24enne, dall'a 27 anni. E 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti al marito della vittima 82enne.