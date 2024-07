Lo spettacolo del Tour è appena cominciato Vingegaard vince il duello con Pogacar e piange | Non pensavo di poter tornare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La maglia gialla è saldamente sulle spalle di Tadej. Ma adesso l’umore alle stelle è quello di Jonas: l’undicesima tappa delde France ha offerto unostraordinario che resterà a lungo nella memoria. Un attacco spettacolare del campione sloveno che si è trasformato nel terreno ideale per la rinascita del danese.ha trionfato a Le Lioran battendo proprionella volata a due, dopo una rincorsa tra le pendenze del Massiccio centrale. È tornato are tre mesi dopo la tremenda caduta al Giro dei Paesi Baschi, quella che poteva mettere fine alla sua carriera. “Non avrei mai pensato dia questo livello. Sapevo che sarei stato bravo, ma non così bravo”, ha dichiarato in lacrime dopo il traguardo e dopo l’abbraccio alla famiglia.