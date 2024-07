Il Tour de France secondo Guillaume Martin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) C’è uno scrittore che, in bicicletta, sta correndo ilde. Si chiama, è parigino, ha 31 anni, indossa la maglia della Cofidis ed è il numero 141. Nel 2019ha scritto un libro di filosofia a pedali, “Socrate à vélo” (Grasset), in cui raccontava ildedei filosofi. Ma qualede? “La nostra storia comincia a Olimpia, un 10 dicembre, durante un raduno della nazionale greca di ciclismo, due mesi prima dell’inizio della stagione. Le prime corse sono ancora lontane”, “C’è una montagna che attende gli ellenici: l’estate successiva, per la prima volta nella loro storia, saranno alla partenza delde. Mai questi atleti avevano immaginato di poter partecipare alla più grande corsa ciclistica del mondo”, “Illo seguivano a distanza, sui giornali o sulle loro tavolette”, “Ecco, soltanto quest’anno, gli organizzatori delhanno modificato i loro criteri di selezione”.