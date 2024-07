Il Giappone e il sangue dei vaccinati

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ci segnalate un articolo apparso su un blog di quelli in Black list da anni, Sa Defenza, articolo pubblicato il 4 luglio 2024 dal titolo: Ilproibirà alle persone vaccinate di donare “contaminato” L’articolo ci racconta che Un team di importanti scienziatisi ha esortato il governo a mettere immediatamente al bando i vaccini a mRNA contro il COVID e a vietare a chiunque si sia vaccinato di donare il. I ricercatori hanno pubblicato un articolo pre-print in cui sottolineavano i gravi rischi associati all’uso dicontaminato da mRNA per le trasfusioni. Shtfplan.com riporta: Secondo un rapporto di The Daily Exposé, i ricercatori hanno affermato che “i danni alla salute causati dalla vaccinazione genetica sono già estremamente gravi ed è giunto il momento che i paesi e le organizzazioni competenti adottino misure concrete insieme per identificare i rischi, controllarli e risolverli”, hanno affermato.