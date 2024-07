Il Bologna sfreccia con Cambiaghi All’Atalanta 10 milioni per l’esterno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In arrivo Nicolò, Zirkzee e Calafiori a un passo dall’addio. Già perché arrivata la telefonata del Mancherster United, che ha informato direttamente ildella volontà di pagare i 40per l’attaccante: segno che l’accordo con l’agente del numero 9 rossoblù per le commissioni è in dirittura d’arrivo, dopo che è stato trovato quello per l’ingaggio dell’attaccante, intorno ai 5netti a stagione. Ma non è tutto: la dirigenza è stata informata dall’entourage di Calafiori che è ripreso il dialogo tra loro e l’Arsenal: insomma, è arrivato il rilancio dei Gunners per il difensore. Morale, può essere la settimana delle grandi cessioni. Intanto arriva il terzo acquisto: dopo Holm e Miranda, affare fatto con l’Atalanta per, prelevato per 10più bonus.