Frontale in moto contro un camion Muore il 17enne Manuel Savoca

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un ragazzo di 17 anni di Casola Valsenio,, è morto ieri mattina in un incidente stradale sulla provinciale 306 ‘Casolana Riolese’. Poco dopo le 7.30 il giovane viaggiava in sella alla sua125 in direzione Riolo Terme quando è avvenuta la tragedia. All’uscita di una curva destra cieca della provinciale, detta curva di Mariano, circa tre chilometri a valle di Casola Valsenio, per cause al vaglio della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina intervenuti sul posto, il diciassettenne ha perso illlo dellaschiantandosiunche procedeva in direzione opposta. Il conducente del mezzo pesante era evidentemente scosso ma è rimasto illeso, mentre per rianimare il ragazzo si sono prodigati a lungo gli operatori del 118, intervenuti sul posto rapidamente.