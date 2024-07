Dissenteria in vacanza le compagnie assicurative | 35% di casi in più

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Aumenta ogni anno il numero di persone che accusano problemi inper il cibo: l’allarme della agenzieQuando si parte per le vacanze si è sempre in preda all’entusiasmo. Non si vede l’ora di arrivare, di rilassarsi e di godersi la spiaggia e il mare. Oppure di vivere esperienze uniche, visitando posti o provando attività che comunemente sono estranee alla nostra quotidianità. Altrettante, però, sono le accortezze, di ogni genere. Tra queste ci sono anche quelle alimentari. Soprattutto quando viaggiamo per luoghi distanti e culturalmente diversi o più arretrati c’è il rischio che mangiando senza prestare attenzione a cosa o come si possa incappare in problematiche. Mal di pancia, vomito, diarrea e molte altri sintomi fastidiosi che possono rovinarci la