Da fame! Brutti tirchioni | caos a Reazione a Catena stavolta volano insulti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Eccoci qui, ancora nello studio di Pino Insegno, quello di, il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. E la serata di martedì 10 luglio, ovviamente, non fa eccezione. I campioni in carica sono i Testa di Serie, terzetto composto da Davide, Leonardo e Nicolò da Osimo, provincia di Ancona, il cui nome è dovuto alla passione comune per il tennis. A sfidarli, in questa puntata, ecco altri tre maschietti, i Fratellissimi, ovvero Davide, Gianluca e Marco, tre giovani chimici che vengono da Trecate, provincia di Novara. Ma solo due di loro, Gianluca e Marco, sono fratelli di sangue, mentre Davide, spiegano, è "un fratello acquisito". La sfida tra i due è appassionante, ma all'Intesa Vincente, il penultimo gioco che decreta chi potrà provare a strappare il montepremi, si confermano i Testa di Serie: sei parole contro le quattro dei Fratellissimi.