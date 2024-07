Che balzo di Musetti nel ranking ATP! Superato anche Rune con la semifinale a Wimbledon E se avanzasse ancora…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un Lorenzodi grande qualità continua nel suo sogno a. Il toscano ha sconfitto in cinque set il californiano Taylor Fritz e per la prima volta in carriera si è qualificato al penultimo atto di un Major. Farlo nel Tempio del tennis è ancora più significativo, su una superficie come l’erba che ha in sé storia e fascino. Lorenzo è diventato il quarto tennista italiano, dopo Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2023), a raggiungere lain questo Slam e questo riscontro, chiaramente, ha dei riflessi molto importanti per la classifica mondiale. Con l’approdo in, infatti, il carrarino è salito a quota 2330, al 16° posto virtuale. Sul suo cammino ci sarà ora il sette volte vincitore dei Championships, Novak Djokovic, e il tutto riporta alla mente l’ultimo incrocio dei due al Roland Garros, con la vittoria del serbo in cinque set.