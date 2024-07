Andrey Rublev si prende a racchettate a Wimbledon | ecco perché alcuni sportivi non riescono a trattenere la rabbia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E niente, l’ha fatto di nuovo. Come al Roland Garros, anche durante il torneo diil tennista russosi è fattore da uno scatto d’ira violento sfociato in autolesionismo. Per nulla contento di come stava giocando e della piega che stavando la partita, a un certo punto è arrivato lo scoppio diha presto a picchiarsi con la racchetta sul ginocchio per punirsi. Ben sette “martellate” sulla povera articolazione della gamba, provocandosi così una leggera ferita. Anche in passato, grandi tennisti come John McEnroe e Jimmy Connors si sono resi famosi per scene rabbiose durante i match. Solo che la loronon la scaricavano su se stessi, ma contro arbitri, giudici di linea o il pubblico stesso.