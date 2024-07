Altra botta per Marine Le Pen la Procura apre un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ladi Parigi ha aperto un'inchiesta sul finanziamento della campagna presidenziale del 2022 dile Pen. L'inchiesta è stata avviata su segnalazione della Commissione nazionale francese sul finanziamento delle campagne elettorali (Cnccfp); la legge vieta infatti ai candidati di superare un limite di spesa prestabilito, pena la perdita dei rimborsi previsti.Dunque, i guai non finiscono mai perLe Pen: dopo la delusione di domenica scorsa al ballottaggio delle legislative - dove il Rassemblement National è arrivato terzo quando sembrava avere in tasca almeno la maggioranza relativa - la leader del partito è finita di nuovo sotto inchiesta per le spese sostenute in una campagna elettorale, stavolta le presidenziali del 2022: finanziamento illecito l'ipotesi di reato.