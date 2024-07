Voci di Gaza – Ogni giorno vedo persone che hanno perso un arto e bambini malnutriti che non riescono a camminare senza barcollare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) In questa testimonianza da, l’operatrice di Oxfam, Ghada, racconta cosa significaper le strade che prima percorreva per andare al lavoro e che ora sono invase dalle macerie. “Prima le case e i negozi erano animati, ora il paesaggio è completamente cambiato. Ci sono case demolite e così tanti rifugi e tende che non riesco a contarli. Le famiglie chetutto faticano a trovare un tetto. L’odore della acque reflue e stagnanti riempie l’aria”. Ma ciò che è “più straziante“, racconta, è “vedere, adulti e, cheunin questa guerra“. Quella che “e incontroè una realtà devastante“. Questo racconto fa parte di una serie di testimonianze ‘di’ raccolte dagli operatori e dai manager di Oxfam ache ilfattoquotidiano.